Парубий объявил о выходе еще одного нардепа из БПП

Сергей Каплин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из состава фракции Блок Петра Порошенко. Об этом спикер объявил на пленарном заседании, передает корреспондент LIGA.net.

"Моему заявлению уже более трех лет", - сообщил Каплин в комментарии LIGA.net.

По его словам, спикер так долго не объявлял о его выходе из БПП для сохранения коалиции. "Сейчас такой необходимости уже нет", - объяснил нардеп.

Ранее сообщалось, что Каплин и его коллега по фракции Александр Сугоняко решили написать заявления о выходе из парламентской коалиции. Депутат заявил, что они намерены сформировать оппозицию, поскольку, по его мнению, голосование за отставку Кабинета министров продемонстрировало отсутствие таковой.