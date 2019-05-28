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28.05.2019, 14:27

Парубий объявил о выходе еще одного нардепа из БПП

Парубий объявил о выходе еще одного нардепа из БПП - Фото
Сергей Каплин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Каплин утверждает, что его заявлению о выходе из блока Порошенко уже более трех лет

Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из состава фракции Блок Петра Порошенко. Об этом спикер объявил на пленарном заседании, передает корреспондент LIGA.net

"Моему заявлению уже более трех лет", - сообщил Каплин в комментарии LIGA.net.

По его словам, спикер так долго не объявлял о его выходе из БПП для сохранения коалиции. "Сейчас такой необходимости уже нет", - объяснил нардеп.

Ранее сообщалось, что Каплин и его коллега по фракции Александр Сугоняко решили написать заявления о выходе из парламентской коалиции. Депутат заявил, что они намерены сформировать оппозицию, поскольку, по его мнению, голосование за отставку Кабинета министров продемонстрировало отсутствие таковой.

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Теги: сергей каплин, блок петра порошенко, адрей парубий
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