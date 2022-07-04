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Пекин опроверг слова шефа NASA, что Китай якобы собирается "захватить Луну"

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 16:35
Пекин опроверг слова шефа NASA, что Китай якобы собирается
Иллюстративное изображение (Фото - NASA)

Китай назвал "безответственной клеветой" мнение главы NASA о том, что Китай якобы может "захватить Луну" в результате реализации своей военно-космической программы, сообщает Reuters.

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Управляющий NASA Билл Нельсон в интервью Bild сказал, что за последнее десятилетие Китай ускорил темпы своей космической программы, уделяя особое внимание исследованию Луны. 

Глава космического агентства США заявил, что космическая программа Китая носит военный характер и что Китай украл идеи и технологии.

Нельсон высказал мнение, что Западу стоит обеспокоиться сценарием, при котором Китай высаживает экспедицию на Луну и заявляет, что "теперь Луна наша, и вы держитесь от нее подальше".

Китай в ответ заявил, что всегда призывал к созданию сообщества наций в космосе.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что "это не первый случай, когда глава NASA игнорирует факты и безответственно отзывается о Китае", и что "американская сторона ведет клеветническую кампанию против естественных и разумных космических усилий Китая".

По его словам, Китай всегда выступал за построение общего будущего человечества в космическом пространстве и против милитаризации космоса.

Первая посадка китайского беспилотного аппарата на Луну была в 2013 году, и Пекин рассчитывает создать достаточно мощные корабли, чтобы отправить астронавтов на Луну уже к концу этого десятилетия. 

NASA в рамках программы Artemis планирует отправить пилотируемую миссию на орбиту Луны в 2024 году и совершить посадку с экипажем около южного полюса Луны к 2025 году.

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Сергей Бережной
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nasa Китай Луна космос космическая программа
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