Перебитый VIN-код. Водители заявляли о "массовых изъятиях" спорткаров – полиция ответила

В начале августа в соцсетях сообщили о якобы массовых изъятиях полицейскими в Киеве автомобилей, похожих на спортивные. В сообщениях водители жаловались, что автомобили забирали на штрафплощадки по подозрению в подделке VIN-кода транспорта. В патрульной полиции Киева ответили LIGA.net, что в случае подозрения в совершении такого правонарушения, полицейские вызывают на место следственно-оперативную группу.

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В частности, сообщение о якобы массовых изъятиях опубликовал местный Telegram-канал.

На скриншотах водители жалуются, что автомобили, похожие на спортивные, забирают на штрафплощадки по подозрению в перебитии VIN-кода машин. Ресурс утверждает, что забирают автомобили "даже на стоковом выхлопе и без пленок".

Что такое VIN-код?



Vehicle identification number (VIN), или VIN-код – идентификационный номер транспортного средства, уникальный серийный номер, применяемый для индивидуального распознавания каждого механического транспортного средства.



Зачем перебивать VIN-код ?



В большинстве случаев его перебивают мошенники, чтобы легализовать не растаможенное и угнанное транспортное средство под существующие документы.



В случае со спорткарами причина подделки номера – шум, который издают эти машины. Обычно такой тип машин имеет прямоточный глушитель и выхлопную систему, что увеличивает громкость транспорта. VIN-номер позволяет изменить данные об этих характеристиках машины.



В Верховной Раде зарегистрирован Vehicle identification number (VIN), или VIN-код – идентификационный номер транспортного средства, уникальный серийный номер, применяемый для индивидуального распознавания каждого механического транспортного средства.В большинстве случаев его перебивают мошенники, чтобы легализовать не растаможенное и угнанное транспортное средство под существующие документы.В случае со спорткарами причина подделки номера – шум, который издают эти машины. Обычно такой тип машин имеет прямоточный глушитель и выхлопную систему, что увеличивает громкость транспорта. VIN-номер позволяет изменить данные об этих характеристиках машины.В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564 "Об ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума". По нему предлагается штрафовать нарушителей на 17 000 грн, также появится возможность забирать права у таких водителей на срок от трех до шести месяцев.

LIGA.net обратилась в Управление Патрульной полиции в городе Киеве, действительно ли были массовые изъятия спортивных автомобилей и могут ли патрульные забирать авто по подозрению в перебитом VIN-коде.

Ответ ведомства:

→ Подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспортного средства – уголовное правонарушение (ст. 290 Уголовного кодекса);

→ Наказание: штраф от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов (от 201 300 грн до 335 500 грн на 2023 год ) / исправительные работы сроком до двух лет / ограничение свободы на срок до трех лет;

→ Если патрульные видят в действиях лица признаки уголовного правонарушения, или есть достаточно оснований считать, что остановленное транспортное средство может быть орудием или предметом преступления, патрульные для установления обстоятельств событий сразу вызывают на место следственно-оперативную группу;

В марте директор Департамента транспортной инфраструктуры заявил, что за два месяца в Киеве эвакуировали более 17 000 автомобилей, в местный бюджет поступило более 12,9 миллиона гривен.

На LIGA ZAKON есть объяснение, что нужно знать об эвакуации автомобиля на штрафплощадку.

На LIGA.net выходил большой разбор, есть ли дефицит запчастей для авто в Украине из-за войны – ответили дилеры и СТО.

Читайте мнение: Эвакуация авто на штрафплощадку: кто получает деньги?

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