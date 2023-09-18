Перебитый VIN-код. Водители заявляли о "массовых изъятиях" спорткаров – полиция ответила
В начале августа в соцсетях сообщили о якобы массовых изъятиях полицейскими в Киеве автомобилей, похожих на спортивные. В сообщениях водители жаловались, что автомобили забирали на штрафплощадки по подозрению в подделке VIN-кода транспорта. В патрульной полиции Киева ответили LIGA.net, что в случае подозрения в совершении такого правонарушения, полицейские вызывают на место следственно-оперативную группу.
В частности, сообщение о якобы массовых изъятиях опубликовал местный Telegram-канал.
На скриншотах водители жалуются, что автомобили, похожие на спортивные, забирают на штрафплощадки по подозрению в перебитии VIN-кода машин. Ресурс утверждает, что забирают автомобили "даже на стоковом выхлопе и без пленок".
Vehicle identification number (VIN), или VIN-код – идентификационный номер транспортного средства, уникальный серийный номер, применяемый для индивидуального распознавания каждого механического транспортного средства.
Зачем перебивать VIN-код ?
В большинстве случаев его перебивают мошенники, чтобы легализовать не растаможенное и угнанное транспортное средство под существующие документы.
В случае со спорткарами причина подделки номера – шум, который издают эти машины. Обычно такой тип машин имеет прямоточный глушитель и выхлопную систему, что увеличивает громкость транспорта. VIN-номер позволяет изменить данные об этих характеристиках машины.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564 "Об ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума". По нему предлагается штрафовать нарушителей на 17 000 грн, также появится возможность забирать права у таких водителей на срок от трех до шести месяцев.
LIGA.net обратилась в Управление Патрульной полиции в городе Киеве, действительно ли были массовые изъятия спортивных автомобилей и могут ли патрульные забирать авто по подозрению в перебитом VIN-коде.
Ответ ведомства:
→ Подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспортного средства – уголовное правонарушение (ст. 290 Уголовного кодекса);
→ Наказание: штраф от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов (от 201 300 грн до 335 500 грн на 2023 год ) / исправительные работы сроком до двух лет / ограничение свободы на срок до трех лет;
→ Если патрульные видят в действиях лица признаки уголовного правонарушения, или есть достаточно оснований считать, что остановленное транспортное средство может быть орудием или предметом преступления, патрульные для установления обстоятельств событий сразу вызывают на место следственно-оперативную группу;
- В марте директор Департамента транспортной инфраструктуры заявил, что за два месяца в Киеве эвакуировали более 17 000 автомобилей, в местный бюджет поступило более 12,9 миллиона гривен.
- На LIGA ZAKON есть объяснение, что нужно знать об эвакуации автомобиля на штрафплощадку.
- На LIGA.net выходил большой разбор, есть ли дефицит запчастей для авто в Украине из-за войны – ответили дилеры и СТО.
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