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24.06.2019, 07:55

Переданный ГПУ участок в Киеве застроит друг Богдана - Наші гроші

Переданный ГПУ участок в Киеве застроит друг Богдана - Наші гроші - Фото
Фото: pixabay.com

На участке на территории завода Арсенал в Киеве, переданном в пользование ГПУ под промышленность, построят жилой дом

На участке на территории завода Арсенал в Киеве, переданном в пользование Генпрокуратуре под промышленность, построят жилой дом компании, связанные с другом главы АП Андрея Богдана и кандидатом в депутаты от партии Оппозиционная платформа - За жизнь. Об этом сообщают Наші гроші.

Заказчиком строительства жилого дома на участке является фирма Оболоньторгстандарт, а генподрядчиком - Спецмехбуд 21. Об этом свидетельствуют документы на строительство, размещенные на сайте будущего ЖК Philadelphia Concept House, который фактически будет находиться на Кловском спуске, 19.

Указанные компании связаны с Андреем Вавришем - заместителем директора департамента градостроительства КГГА, а сейчас - основателем и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development) и другом Богдана. А также - с экс-чиновником Дмитрием Исаенко, экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО.

Он сейчас баллотируется в парламент под номером 15 по спискам партии Оппозиционная платформа - За жизнь. С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group.

SAGA Development и Perfect Group также является девелоперами строительства ЖК "Рыбальский".

Учредителем Спецмехбуда 21 является фирма Спецстройинвест-17. Ее учредителями значатся Василий Шомонко и Олег Тимошенко. Ранее журналисты проекта Наші гроші выяснили, что обе фирмы входят в группу компаний Исаенко.

КГГА изменила целевое назначение участка 27 мая. Земли под промышленнные нужды перевели в фонд жилой застройки. Изменение целевого назначения прошло с нарушениями. В частности, оно противоречит генплану, поскольку часть участка находится на землях промышленного назначения, где строительство жилья запрещено, а часть - на территории жилой средне- и малоэтажной застройки, и высотность там не может превышать восьми этажей.

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Теги: андрей богдан, гпу, Оппозиционная платформа - За життя, строительство, недвижимость, Андрей Вавриш, Дмитрий Исаенко
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