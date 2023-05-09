Переговоры по зерновому соглашению пройдут в Стамбуле 10-11 мая – минобороны Турции
09.05.2023, 17:04
Зерновоз в Босфоре (Фото - EPA)
Переговоры по продлению зернового соглашения делегаций Турции, Украины, ООН и России предполагается провести в Стамбуле 10-11 мая. Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет Anadolu.
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Минобороны Турции сообщило, что в программу переговоров включены многосторонние и двусторонние встречи.
"Запланирован обмен мнениями по эффективной и безопасной работе зернового коридора, будет обсуждаться вопрос продления зернового соглашения, которое имеет представляющей особое значение для нуждающихся стран", – сказано в соообщении.
Отдельно будет обсуждаться вопрос безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, которые оказались заблокированы в портах Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение.
- Россия в понедельник, 8 мая, снова заблокировала работу Черноморской зерновой инициативы, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.
- Сегодня турецкие медиа сообщили о возобновлении работы зернового коридора, заблокированного на два дня для проверок судов.
- Россия угрожает 18 мая выйти из зерновой инициативы.
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