Переговоры по зерновому соглашению пройдут в Стамбуле 10-11 мая – минобороны Турции

Переговоры по продлению зернового соглашения делегаций Турции, Украины, ООН и России предполагается провести в Стамбуле 10-11 мая. Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет Anadolu.

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Минобороны Турции сообщило, что в программу переговоров включены многосторонние и двусторонние встречи.

"Запланирован обмен мнениями по эффективной и безопасной работе зернового коридора, будет обсуждаться вопрос продления зернового соглашения, которое имеет представляющей особое значение для нуждающихся стран", – сказано в соообщении.

Отдельно будет обсуждаться вопрос безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, которые оказались заблокированы в портах Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Сергій Бережний

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