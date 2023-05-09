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Переговоры по зерновому соглашению пройдут в Стамбуле 10-11 мая – минобороны Турции

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09.05.2023, 17:04
Переговоры по зерновому соглашению пройдут в Стамбуле 10-11 мая – минобороны Турции - Фото
Зерновоз в Босфоре (Фото - EPA)

Переговоры по продлению зернового соглашения делегаций Турции, Украины, ООН и России предполагается провести в Стамбуле 10-11 мая. Об этом сообщило Министерство обороны Турции, пишет Anadolu.

Минобороны Турции сообщило, что в программу переговоров включены многосторонние и двусторонние встречи. 

"Запланирован обмен мнениями по эффективной и безопасной работе зернового коридора, будет обсуждаться вопрос продления зернового соглашения, которое имеет представляющей особое значение для нуждающихся стран", – сказано в соообщении.

Отдельно будет обсуждаться вопрос безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, которые оказались заблокированы в портах Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение.
Сергій Бережний
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