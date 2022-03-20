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Переговоры с Путиным бессмысленны, они ни к чему не приведут – депутат бундестага

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 11:02
Переговоры с Путиным бессмысленны, они ни к чему не приведут – депутат бундестага - Фото
Родерих Кизеветтер (Фото - EPA)

Закончить войну России против Украины с помощью переговоров не удастся, а любой их компромиссный результат вряд ли будет означать прочный мир. Об этом сказал председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами Германии Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", – говорит Кизеветтер.

Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.

"С Путиным мира больше не будет", – сказал Кизеветтер. 

Сергей Бережной
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Германия Родерих Кизеветтер
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