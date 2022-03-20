Переговоры с Путиным бессмысленны, они ни к чему не приведут – депутат бундестага

Закончить войну России против Украины с помощью переговоров не удастся, а любой их компромиссный результат вряд ли будет означать прочный мир. Об этом сказал председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами Германии Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", – говорит Кизеветтер.

Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.

"С Путиным мира больше не будет", – сказал Кизеветтер.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.