Переговоры с Путиным бессмысленны, они ни к чему не приведут – депутат бундестага
20.03.2022, 11:02
Родерих Кизеветтер (Фото - EPA)
Закончить войну России против Украины с помощью переговоров не удастся, а любой их компромиссный результат вряд ли будет означать прочный мир. Об этом сказал председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами Германии Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", – говорит Кизеветтер.
Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.
"С Путиным мира больше не будет", – сказал Кизеветтер.
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