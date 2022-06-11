UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перехват разговоров россиян: "Если выводить войска, всплывет все, что наши тут творили"

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 12:33
Перехват разговоров россиян:
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

В перехваченном Главным управлением разведки телефонном разговоре очередного российского оккупанта со своей матерью, военный рассказывает, что их бросают на убой, командиры распродают военное имущество, и что если выводить войска из Украины, то всплывет все, что русские натворили.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное  

Военный говорит: "Там стоит батальон, а нас 20 человек... Мы уже смирились, что если туда поедем, то живыми оттуда не выйдем". 

"Почему?" – спрашивает женщина.

"Мама! Тысяча человек – или 30 человек?.. Наверное, просто нету смысла нас отсюда вывозить."

"Почему?" – снова спрашивает женщина.

"Ну потому что все всплывет – что они тут делали. Как они тут делали, куда они стреляли... Все давным-давно продали... Я уже думал, собраться и просто уйти отсюда, просто тупо уйти по лесам..."

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
перехват телефонный разговор Главное управление разведки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 