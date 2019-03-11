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11.03.2019, 11:45

Перемены и правильный вектор: украинцы назвали мотивы на выборах

Перемены и правильный вектор: украинцы назвали мотивы на выборах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Граждане Украины назвали основные мотивы, по которым будут голосовать на выборах президента

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Основными мотивами для голосования на выборах президента являются способность кандидата изменить страну и вести ее в правильном направлении. Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

Опрос проводился 1-7 марта 2019 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,5%.

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На предложение назвать не более трех факторов при выборе того или иного кандидата 50% респондентов назвали мотив "Кандидат может привнести изменения в страну", 33% - "У кандидата есть реальная программа развития Украины", 27% - "Кандидат поведет страну в правильном направлении".

Судя по результатам, меньше всего украинцев в плане выбора интересует мнение близких и друзей. Мотив "Кандидата поддерживают мои родственники, друзья" назвали только 5% опрошенных.

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Теги: выборы
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