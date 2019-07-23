Первое заседание новой Рады откроет нардеп от Оппоплатформы

Юлий Иоффе (фото - скриншот видео)

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва откроет кандидат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь, 12-й номер в ее списке Юлий Иоффе, отметило издание Новое время.

Выбор нардепа – согласно статье 82 Конституции, по которой заседание должен открыть самый старший депутат. Иоффе сейчас 78 лет, и он был депутатом парламента почти всех созывов – кроме 5-го и 6-го.

Ранее он был членом КПРС, Трудовой партии Сергея Тигипко, Республиканской партии Бойко, Партии регионов.

21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы. На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 98,05% электронных протоколов.

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