Первое заседание СНБО будет посвящено войне в Донбассе - Данилюк

Первое полноценное заседание СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским будет посвящено вопросам войны в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь совета Александр Данилюк.
Он отметил, что сегодня члены Совета национальной безопасности и обороны собрались в новом формате - формате совещания, поскольку решить за одну встречу все вопросы невозможно.
"Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, войны на востоке нашей страны, а через одно - проблемам в сфере энергетики", - сообщил он.
Сегодня состоялось совещание СНБО по проблемам в энергетической отрасли. Кабинету министров поручено в течение двух недель подготовить и внедрить решения по проблемным вопросам энергорынка.