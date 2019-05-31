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31.05.2019, 18:55

Первое заседание СНБО будет посвящено войне в Донбассе - Данилюк

Первое заседание СНБО будет посвящено войне в Донбассе - Данилюк - Фото
Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

А на втором заседании снова вернутся к проблемам энергорынка

Первое полноценное заседание СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским будет посвящено вопросам войны в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь совета Александр Данилюк.

Он отметил, что сегодня члены Совета национальной безопасности и обороны собрались в новом формате - формате совещания, поскольку решить за одну встречу все вопросы невозможно.

"Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, войны на востоке нашей страны, а через одно - проблемам в сфере энергетики", - сообщил он.

Сегодня состоялось совещание СНБО по проблемам в энергетической отрасли. Кабинету министров поручено в течение двух недель подготовить и внедрить решения по проблемным вопросам энергорынка.

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Теги: Александр Данилюк, энергетика, Донбасс, снбо
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