Певица Полякова заявила о создании "женской партии": видео

Ольга Полякова (фото - facebook.com/polyakovamusic)

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что создает свою партию, которую описала как "первую женскую партию Украины". Об этом Полякова рассказала на Форуме женского партнерства в КГГА.

В анонсе мероприятия говорилось, что певица "выступит с докладом и впервые прокомментирует слухи о своих политических намерениях, очертив вектор общественно-социальной деятельности на ближайшее время".

"Мы живем в стране, в которой правила устанавливают мужчины. Это как-то помогает развитию нашей страны?.. Почему мы миримся с ролью, которую они для нас определили?" – сказала в своем докладе Полякова.

"Мы любим быть сексуальными. Но мы очень не любим, когда нас воспринимают только как сексуальный объект", - добавила она.

Певица утверждает, что женщины в Украине "каждый день сталкиваются с гендерным шовинизмом".

"Сегодня стране как никогда нужен женский взгляд, женский ум, женский подход, потому что мы мамы, и мы, только мы знаем, какой должна быть страна", - отметила Полякова.

Певица заявила, что списки начнут формировать прямо сегодня. Однако на парламентские выборы 21 июля партия "наверно не пойдет".

"Я просто думаю, что до 21-го мы не успеем с новой политической партией. Но я ее хочу собрать именно сейчас, потому что запрос на новые лица есть прямо сейчас. Я хочу сделать это прямо сейчас, чтобы иметь время становится серьезной политической силой", - сказала Полякова.

Как известно в парламентских выборах участвует партия лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.