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Пинзеник поделился впечатлениями о "слугах народа" в Трускавце

Пинзеник поделился впечатлениями о "слугах народа" в Трускавце - Фото
Виктор Пинзеник (фото - LIGA.net)
01.08.2019, 11:32

"Депутатами и министрами не рождаются, их не выпускают университеты. Ими становятся. Или не становятся", - заявил один из коучей курса для нардепов

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник, который был приглашен в качестве одного из преподавателей на тренинг для новоизбранных депутатов от Слуги народа в Трускавце, "у большинства" слушателей увидел желание учиться. О своих впечатлениях он написал в Facebook.

От оценок и обобщений по итогам встречи он отказался, аргументировав это так: "было бы преждевременно и неправильно".

"Надеялся ли я чему-то научить вновь за одну встречу? Вообще, я уже давно не учу в традиционном понимании. Всегда стараюсь научить и заставить думать, искать решения, обосновывать их. Конечно же, это невозможно сделать за одну, две или больше встреч или дискуссий", - пояснил он.

По словам Пинзеника, если нардепы будут проводить "ежедневную самостоятельную работу над собой", то стартовый тренинг в Трускавцев - "безусловно, хороший шаг".

"Второй момент, который я увидел, - это стремление познания, способность слушать, что является достаточно нетипичным для украинских политиков. Но я заметил это стремление в большинстве присутствующих новобранцев", - пишет член комитета Рады по вопросам бюджета.

При этом Пинзеник воздержался от прогнозов, выльется ли это в правильные решения новых парламентариев.

Журналист LIGA.net также побывал в Трускавце и привез оттуда статью "Партия Зеленского: первые союзы, первые враги. Что происходит на учебе в Трускавце".

Колонки Пинзеника на LIGA.net можно почитать здесь.

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Слуга народа виктор пинзеник тренинг
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