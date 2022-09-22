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Пленных россиян не выдадут России, если они сами не захотят – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 21:50
Пленных россиян не выдадут России, если они сами не захотят – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото – пресс-служба Офиса президента)

Граждан России, сдавшихся в плен ВСУ, вернут в Россию только в том случае, если они сами этого захотят. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк написал (на русском языке) призыв к принудительно мобилизованным гражданам России, которые не желают "бесславно погибнуть в чужой стране", при первой же возможности сдаваться в плен.

"Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение. По Женевской конвенции, вы не будете выданы РФ, если сами этого не захотите", – написал он.

Пленных россиян не выдадут России, если они сами не захотят – Подоляк

Ранее в интервью Радіо НВ Подоляк сказал, что гражданам Украины, которых принудительно мобилизуют на временно оккупированных территориях, после добровольной сдачи в плен ничего не грозит.

"Пусть мобилизуются и все вместе переходят на сторону Украины. Это нормально. Вместе с командирами пусть переходят", – сказал Подоляк. 

Он сказал, что пленных проверят на полиграфе, чтобы выяснить, насколько искренне они не хотели воевать. "И все. Никаких юридических последствий для них не будет", – заявил Подоляк.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
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