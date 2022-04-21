Пленный из ОРДО: "Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем объедки" – видео
Мобилизованный в российскую армию житель оккупированного Тореза Донецкой области рассказал о бесчеловечном отношении к жителям ОРДЛО со стороны российских военных. Видео с рассказом пленного опубликовала СБУ.
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расположение российских войск под Сумами.
По его словам, у "бойцов" из ОРДО не было даже патронов – их якобы потеряли по дороге.
Кроме того, над жителями оккупированных территорий издевалось военное руководство. "Ребята рассказывали, что могут расстрелять, убить", – говорит пленный.
Он сам стал свидетелем нескольких случаев издевательств.
"Когда мы были в лесу, ему (российскому командиру. – Ред.) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А второго нашел, так взял двух человек, сказал, чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять в воздух", – рассказал пленный.
"Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят. Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – добавил мужчина.
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