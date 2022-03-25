"Победа обязательно будет". Зеленский записал два новых обращения – видео

Президент Владимир Зеленский записал два новых обращения – к Евросовету и традиционное вечернее к народу Украину. Видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

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"Обратился к Евросовету и народам Европы и подчеркнул, что Украина не шла на чужую землю. Никогда не мечтала о какой-либо войне. Сбивает ракеты. Призывает чужестранцев сложить оружие и вернуться домой. Ради жизни. Украина объединилась ради мира. И еще ради мира объединяет мир", – рассказал об обращении к Евросовету президент.

В обращении к народу Украины Зеленский заявил, что за месяц войны сдержаны все основные направления российских ударов. Он подчеркнул, что нельзя останавливаться, а победа обязательно будет.

"Слава всем нашим героям! Слава всем нашим людям!" – подписал обращение президент.

Марк Сировой

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