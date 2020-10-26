Победил "слугу". Экс-депутат, который сидел за убийство, выиграл выборы в ОТГ – BBC

Лозинский вышел на свободу в 2016 году. Он виновным в убийстве себя не признавал, сейчас судимость с него снята

Экс-нардеп Виктор Лозинский, который отбывал тюремное заключение по статье об убийстве, выиграл выборы на должность главы Подвысоцкой объединенной территориальной общины (ОТГ) Голованевского района Кировоградской области. Об этом сообщили BBC News Україна в местной избирательной комиссии.

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В комиссии уточнили, что оформление результатов еще продолжается. Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец, его основным конкурентом был Сергей Балицкий из Слуги народа, отмечают в издании.

Перед выборами Лозинский давал интервью, в котором сказал что, сейчас занимается агробизнесом и уже добился справедливости, сняв с себя все судимости.

20 апреля 2011 года Лозинский был осужден за убийство к 15 годам лишения свободы. Суд признал Лозинского, экс-прокурора Голованевского района Евгения Горбенко, экс-начальника Голованивского райотдела милиции Михаила Ковальского, а также егеря Василия Перепелицу виновными в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийника.

11 июня 2014 года по решению суда бывшего нардепа Лозинского освободили из заключения по состоянию здоровья, позже он был помещен в колонию.

В 2016-м Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019-го Днепровский районный суд Киева снял судимость с Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.

Марк Сировой

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