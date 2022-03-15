Почему РФ вторглась в Украину. Большинство опрошенных считают, чтобы уничтожить наш народ
15.03.2022, 13:28
Херсон (фото из соцсетей)
76% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, согласно результатам нового опроса социологической группы "Рейтинг".
Не поддерживают действия властей 15% опрошенных.
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Почему РФ вторглась в Украину:
- 56% считают, что главная цель – полное уничтожение украинского народа
- Еще половина считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к России. 15-17% думают, что Россия преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО
- 10% считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры
- 5% – провоцирование НАТО на войну
- 2% тех, кто считает, что вторжение россии имело целью защитить русскоязычных.
Как завершить войну:
- 64% – поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран
- Почти треть считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий
- 1% – согласиться на большинство требований России.
Вопросы о Крыме и Донбассе:
- 86% совсем не готовы отдавать Донбасс
- 80% – Крым. Большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий.
Вступление в НАТО
На фоне отказа закрывать небо над Украиной, поддержка вступления в НАТО среди украинцев снизилась на 4% – с 76% до 72%.
Справка: опросили 12-13 марта украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего – 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
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