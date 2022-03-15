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Почему РФ вторглась в Украину. Большинство опрошенных считают, чтобы уничтожить наш народ

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 13:28
Почему РФ вторглась в Украину. Большинство опрошенных считают, чтобы уничтожить наш народ - Фото
Херсон (фото из соцсетей)

76% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, согласно результатам нового опроса социологической группы "Рейтинг".

Не поддерживают действия властей 15% опрошенных.

По теме: Подавляющее большинство украинцев верит в победу над Россией – опрос Рейтинга

Почему РФ вторглась в Украину:

  • 56% считают, что главная цель – полное уничтожение украинского народа
  • Еще половина считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к России. 15-17% думают, что Россия преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО
  • 10% считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры
  • 5% – провоцирование НАТО на войну
  • 2% тех, кто считает, что вторжение россии имело целью защитить русскоязычных.

Как завершить войну:

  • 64% – поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран
  • Почти треть считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий
  • 1% – согласиться на большинство требований России.

Вопросы о Крыме и Донбассе:

  • 86% совсем не готовы отдавать Донбасс
  • 80% – Крым. Большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий.

Вступление в НАТО

На фоне отказа закрывать небо над Украиной, поддержка вступления в НАТО среди украинцев снизилась на 4% – с 76% до 72%.

Справка: опросили 12-13 марта украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего – 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Катерина Амеліна
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опрос война с россией вторжение в украину группа "Рейтинг"
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