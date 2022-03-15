Почему РФ вторглась в Украину. Большинство опрошенных считают, чтобы уничтожить наш народ

76% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, согласно результатам нового опроса социологической группы "Рейтинг".

Не поддерживают действия властей 15% опрошенных.

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Почему РФ вторглась в Украину:

56% считают, что главная цель – полное уничтожение украинского народа

Еще половина считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к России. 15-17% думают, что Россия преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО

10% считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры

5% – провоцирование НАТО на войну

2% тех, кто считает, что вторжение россии имело целью защитить русскоязычных.

Как завершить войну:

64% – поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран

Почти треть считают, что следует отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий

1% – согласиться на большинство требований России.

Вопросы о Крыме и Донбассе:

86% совсем не готовы отдавать Донбасс

80% – Крым. Большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий.

Вступление в НАТО

На фоне отказа закрывать небо над Украиной, поддержка вступления в НАТО среди украинцев снизилась на 4% – с 76% до 72%.

Справка: опросили 12-13 марта украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего – 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Катерина Амеліна

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