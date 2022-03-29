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Почему Украина не бьет по РФ и как оккупанты за день дошли до Оболони: ответы Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 16:33
Почему Украина не бьет по РФ и как оккупанты за день дошли до Оболони: ответы Арестовича - Фото
Алексей Арестович (скриншот)

Украина имеет военные возможности ударить по военным целям на территории России, но не делает этого, чтобы не давать противнику повода рассказывать, что "украинцы – агрессоры". Так ответил на соответствующий вопрос ВВС News Україна советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Есть возможность [бить по территории РФ]. Но это будет огромный аргумент для тех, кто говорит, что украинцы – агрессоры. Зачем им прибавлять мотивации?" – сказал он.

Также, по словам Арестовича, не является стратегической ошибкой ВСУ то, что россияне за один день дошли от границы Беларуси до киевского района Оболонь.

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Он говорит, что у нас с РФ и Беларусью суммарно 6500 км границы, и "ни одно государство мира, даже США", не сможет равномерно защитить такую ​​протяженность границы при полномасштабном вторжении.

"Это физически невозможно. Во-вторых, многие обвиняют: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области. <...> Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты", – пояснил он.

Так же, говорит он, и под Киевом: в полесских лесах "можно было бы стать и давать бой, но плечо авиации из Беларуси очень короткое".

"И наши войска там бы просто перемешали с песком, вот и все", – подытожил Арестович.

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Евгений Пилипенко
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война оболонь Алексей Арестович
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