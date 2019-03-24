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24.03.2019, 15:33

Под Харьковом у главы избирательного участка пропала печать

Под Харьковом у главы избирательного участка пропала печать - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

О произошедшем в полицию заявила секретарь

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22 марта у председателя избирательного участка в селе Раздолье  Харьковской области пропала печать. Об этом заявила секретарь участка,  говорится в сообщении Нацполиции области.

"Председатель избирательного участка объяснила, что в последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное дело открыто по статье за похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение (ч. 1 ч. 357). Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Вчера, 23 марта, сообщалось, что Нацполиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии с целью недопущения нарушений. 

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Теги: полиция, харьковская область, выборы 2019, печать
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