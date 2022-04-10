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Под Харьковом ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники: двигались в сторону Изюма

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 12:02
Под Харьковом ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники: двигались в сторону Изюма - Фото
Олег Синегубов (Скриншот из видеозаписи)

Сегодня ночью украинские военнослужащие уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы российских оккупантов, направлявшихся в сторону Изюма Харьковской области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Он также рассказал, что в селе Ольховка ВСУ полностью завершили зачистку территории от оккупантов. Бойцы 92 бригады обнаружили там яму с трупами российских солдат.

"Это пример того, как эти нелюди поступают даже со своими", – сказал Синегубов.

Он также сообщил, что в Харьковской области продолжается эвакуация из Лозовой, уже выехали около 20 000 человек.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей эвакуироваться, пока есть такая возможность. 

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Оксана Житнюк
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