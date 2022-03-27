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Под Херосном из 10-дневного плена освобожден гражданин США – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 07:25

После 10 дней в плену гражданина США, который проживал в Украине, выпустили на свободу. Об этом, 25 марта, сообщила сенатор-демократ из Миннесоты Эми Клобушар, в эфире NBC.

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Во время эвакуации из Херсона, 28-летннего Тайлера Джейкоба, из штата Миннесота, захватили российские оккупанты. Он был похищен из автобусы на контрольно-пропускном пункте в оккупированном россией Крыму.

Сенатор-демократ в комментарии NBC News поделилась своей радостью, что гражданин США, который приехал в Украину год назад, чтобы преподавать английкий, воссоединился со своей женой и дочерью. 

"В течение последних двух недель моя команда и я находились в тесном контакте с его семьей, Госдепартаментом и посольством США в Москве, работая над достижением этого результата, и я рада, что мы смогли помочь доставить его в безопасное место", –  добавила Клобушар.

Она назвала действия российских оккупантов несправедливым и заявила, что департамент осведомлен о происшедшем, но не дает комментариев из соображений конфиденциальности.

В Чернигове, 17 марта другой гражданин США, тоже из Миннесоты, Джима Хилла, был убит российскими войсками, об этом сообщила его семья телеканалу KARE11.

Анна Чуданова
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