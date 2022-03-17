Под Каменкой ВСУ остановили танковые российские колонны – видео

16 марта ВСУ остановили движение колонн российской военной техники в направлении Каменки Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно его информации, разбиты подразделения недавно сформированного 437 учебного полка и батальонной тактической группы 26 танкового полка 47 танковой дивизии ВС РФ.

Сообщение главкома сопровождает видео с уничтоженной военной техникой российской армии вторжения.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.