Под Каменкой ВСУ остановили танковые российские колонны – видео
17.03.2022, 12:44
Российская техника попала на минное поле под Каменкой, 16 марта 2022 года (Фото - скриншот с видео)
16 марта ВСУ остановили движение колонн российской военной техники в направлении Каменки Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ.
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Согласно его информации, разбиты подразделения недавно сформированного 437 учебного полка и батальонной тактической группы 26 танкового полка 47 танковой дивизии ВС РФ.
Сообщение главкома сопровождает видео с уничтоженной военной техникой российской армии вторжения.
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