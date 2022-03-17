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Под Каменкой ВСУ остановили танковые российские колонны – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 12:44
Под Каменкой ВСУ остановили танковые российские колонны – видео - Фото
Российская техника попала на минное поле под Каменкой, 16 марта 2022 года (Фото - скриншот с видео)

16 марта ВСУ остановили движение колонн российской военной техники в направлении Каменки Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ.

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Согласно его информации, разбиты подразделения недавно сформированного 437 учебного полка и батальонной тактической группы 26 танкового полка 47 танковой дивизии ВС РФ.

Сообщение главкома сопровождает видео с уничтоженной военной техникой российской армии вторжения. 

Сергей Бережной
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вторжение россии
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