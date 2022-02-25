Под Мариуполем идут бои, в городе работают диверсанты, повреждены дома – мэр

Под Мариуполем идут бои с российскими войсками, в городе работают диверсионно-разведывательные группы, повреждены жилые дома. Об этом заявил на брифинге мэр города Вадим Бойченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Жилой фонд пострадал после вчерашнего обстрела… К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда. Приступить к их приведению в порядок можно только тогда, когда получим режим тишины. Его сегодня нет", – сказал он.

По его словам, сегодня идут бои в районе Павлополя и в 15 км от Мариуполя. От военных есть информация о работе в городе диверсионных групп. Одного из диверсантов сегодня задержали, когда он отмечал мост зеленым крестиком для авиаудара.

"Движутся танки в направлении Мариуполя… Как мы с вами получим сигнал "воздух", будет включаться сирена. У нас есть информация по бомбоубежищам, соответственно все мы должны переходить", – сказал он.

Он добавил, что в больницах города находятся 35 человек: девять в тяжелом состоянии, 26 – в средней тяжести, от тяжелых ранений умер военный.

По его словам, военные настроены "достаточно серьезно, оптимистично" защищать Мариуполь. Он подчеркнул, важно сохранять спокойствие – получать информацию исключительно из проверенных источников, не поддаваться панике, не читать Telegram-каналов, которые сегодня разгоняют разную дезинформацию.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.