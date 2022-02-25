UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Мариуполем идут бои, в городе работают диверсанты, повреждены дома – мэр

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 13:33

Под Мариуполем идут бои с российскими войсками, в городе работают диверсионно-разведывательные группы, повреждены жилые дома. Об этом заявил на брифинге мэр города Вадим Бойченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Жилой фонд пострадал после вчерашнего обстрела… К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда. Приступить к их приведению в порядок можно только тогда, когда получим режим тишины. Его сегодня нет", – сказал он.

По его словам, сегодня идут бои в районе Павлополя и в 15 км от Мариуполя. От военных есть информация о работе в городе диверсионных групп. Одного из диверсантов сегодня задержали, когда он отмечал мост зеленым крестиком для авиаудара.

"Движутся танки в направлении Мариуполя… Как мы с вами получим сигнал "воздух", будет включаться сирена. У нас есть информация по бомбоубежищам, соответственно все мы должны переходить", – сказал он.

Он добавил, что в больницах города находятся 35 человек: девять в тяжелом состоянии, 26 – в средней тяжести, от тяжелых ранений умер военный.

По его словам, военные настроены "достаточно серьезно, оптимистично" защищать Мариуполь. Он подчеркнул, важно сохранять спокойствие – получать информацию исключительно из проверенных источников, не поддаваться панике, не читать Telegram-каналов, которые сегодня разгоняют разную дезинформацию.

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь диверсанты бой павлополь дрг вадим бойченко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 