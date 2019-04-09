Под офисом Зеленского титушки пытались устроить драку: фото

Фото: Ирина Шевченко/LIGA.net

Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского собрались несколько сотен человек, передает корреспондент LIGA.net.

Одна группа требовала от Зеленского пройти тест на наркозависимость, извиниться за оскорбление украинской армии и прийти на дебаты.

Реклама

У них возник конфликт с группой титушек в капюшонах и футболках с характерными надписями. Титушки порвали плакаты митингующих, завязалась потасовка, которую быстро локализовала полиция.

Нацполиция у себя в Facebook сообщила, что после инцидента были задержаны двое человек. Титушки не только повредили плакаты митингующих, но и пытались спровоцировать драку.