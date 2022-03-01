Под Сумами обменяли пленных: пять украинских бойцов на одного офицера РФ
В Сумской области произошел обмен пленными между украинской и российской армиями. Об этом сообщил в Telegram руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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По его словам, пятерых бойцов украинской территориальной обороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.
Список освобожденных украинских бойцов:
Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, Тростянец;
Позняк Валерий Семенович, 1965 г. р., Ворожба, Белопольский район;
Мокренко Игорь Владимирович, 1969 г. р.;
Фролков Андрей Вячеславович, 1964 г. р., Сумы;
Солонарь Олег Викторович, 1974 г. р., Сумы.
По словам Живицкого, для обмена указом президента Владимира Зеленского был дан зеленый коридор российской технике.
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