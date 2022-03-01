Под Сумами обменяли пленных: пять украинских бойцов на одного офицера РФ

В Сумской области произошел обмен пленными между украинской и российской армиями. Об этом сообщил в Telegram руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, пятерых бойцов украинской территориальной обороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Список освобожденных украинских бойцов:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, Тростянец;

Позняк Валерий Семенович, 1965 г. р., Ворожба, Белопольский район;

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 г. р.;

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 г. р., Сумы;

Солонарь Олег Викторович, 1974 г. р., Сумы.

По словам Живицкого, для обмена указом президента Владимира Зеленского был дан зеленый коридор российской технике.

Марк Сировой

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