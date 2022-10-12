Подача электроэнергии на Запорожскую АЭС снова восстановлена – МАГАТЭ

Запорожская АЭС снова подключена к энергосети Украины. Об этом сообщил в Twitter директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По словам Гросси, члены миссии МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили, что электропитание временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС восстановлено.

Утром 12 октября Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС утром в среду осталась без внешнего питания из-за ракетного удара по подстанции "Днепровская" в Днепропетровской области.

В Энергоатоме заявили, что россияне превращают машинные залы энергоблоков Запорожской АЭС в зимние казармы.

11 октября Энергоатом сообщил, что оккупанты заставляют работников ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом и похитили заместителя гендиректора по персоналу, пытаясь получить нужную им информацию о работниках.

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Сергій Бережний

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