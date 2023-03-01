"Подавитесь своими ракетами, задохнитесь своим газом". Глава МИД дал совет Путину и России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Евросоюз победили зимний террор РФ, и посоветовал России и ее диктатору "подавиться своими ракетами" и "задохнуться своим газом". Об этом сообщается в Facebook главы МИД.

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Глава украинской дипломатии отметил: несмотря на трудности, украинцы оказались несокрушимыми, так же как и партнеры Украины.

"Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью", – написал Кулеба.

По словам главы МИД, зимой победил и Евросоюз, который, вопреки "прогнозам" Кремля, также не замерз без российского газа.

"России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что эта зима стала пятым поражением Кремля.

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения – Украина победила его зимний террор", – заявил глава МИД.

Он напомнил, что первое поражение было тогда, когда украинцы с первых минут наступления не дали Путину парализовать их страхом.

Второе – когда Украина сорвала план российского блицкрига.

Третье поражение, по словам Кулебы, Украина нанесла РФ на дипломатическом фронте.

"Четвертое поражение – потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины", – заявил министр иностранных дел.

На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии. Дефицита электроэнергии нет уже третью неделю.

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Наталія Медведєва

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