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17.03.2019, 17:39

Поддержать кандидата: в Донбассе раздавали билеты на концерт

Поддержать кандидата: в Донбассе раздавали билеты на концерт - Фото
Фото: скриншот видео

В полиции отметили, что после установления обстоятельств, будет дана правовая квалификация инциденту

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Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств предоставления бесплатных билетов студентам высших учебных заведений Северодонецка на концерт артистов, посещавших город в рамках гастрольного тура. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

"По словам заявителей после проведенного мероприятия они получили сообщение о необходимости прибыть на массовое мероприятие в поддержку одного из кандидатов на пост президента или вернуть стоимость билетов", - отметили в пресс-службе.

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В полиции уточнили, что после установления всех обстоятельств, будет дана правовая квалификация событию.

По информации LIGA.net, в Северодонецке сегодня находится кандидат в президенты, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, запланировано выступление певца Александра Пономарева.

11 марта 2019 года сообщалось, что С начала избирательного процесса полиция открыла 48 уголовных дел о подкупе избирателей, чаще всего поступали заявления о подкупе в пользу кандидатов в президенты Юлии Тимошенко и Петра Порошенко

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Теги: студенты, билеты, выборы-2019, подкуп, севердонецк
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