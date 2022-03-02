Поддержка вступления в ЕС и НАТО продолжает бить рекорд – опрос Рейтинга
02.03.2022, 11:36
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86% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а 76% – вступление в НАТО. Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг, проведенного 1 марта.
Больше всего вступление в ЕС и НАТО поддерживает на западе Украины (93% и 87% соответственно), меньше всего – на востоке (72% и 55%).
Также респондентов спросили, когда Украина станет членом Евросоюза. 61% опрошенных ответили, что в ближайшие год-два.
Напомним, что в середине февраля за вступление в ЕС выступали 68%, в НАТО – 62%.
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