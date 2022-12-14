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Поддержку Украины Евросоюзом одобряют 74% граждан ЕС – опрос Eurobarometer

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 19:01
Поддержку Украины Евросоюзом одобряют 74% граждан ЕС – опрос Eurobarometer - Фото
Фото - depositphotos.com

Результаты нового исследования показали, что 74% граждан Евросоюза одобряют помощь, которую ЕС предоставляет Украине для защиты от агрессии России. Об этом сообщает сайт Европарламента.

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Исследования проводились службой Eurobarometer по заказу Европарламента с 12 октября по 7 ноября 2022 года и показали, что практически три четверти граждан ЕС одобряют поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине. 

Результаты опроса Eurobarometer – уровень одобрения помощи ЕС Украине

В пользу поддержки Украины высказались большинство участников опроса почти во всех государствах-членах ЕС.

Наибольшая поддержка зафиксирована в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).

Результаты опроса Eurobarometer – поддержка помощи Украине по странам ЕС
 

Данные Eurobarometer подтверждают, что граждане Евросоюза поддерживают и Украину, и принципы и ценности ЕС. 

Среди ответов на вопрос, какие именно ценности Европарламент должен защищать в первую очередь, чаще всего упоминались:

- демократия (36%),
- защита прав человека в Европейском Союзе и во всем мире (29%),
- свобода слова и мысли (28%). 

Результаты опроса Eurobarometer – какие ценности ЕС граждане считают наиболее важными

Отмечается, что граждане ЕС хотят, чтобы эти фундаментальные ценности были защищены не только в Евросоюзе, но и везде, и считают, что Украина сражается против России, защищая именно эти ценности.

Сергій Бережний
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