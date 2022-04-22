"Подлости врага достаточно". Россия может устроить провокации на Пасху – СБУ

Правоохранители призывают украинских верующих быть особенно бдительными на Пасху, так как россияне могут устроить провокации в этот праздник. Об этом предостерегла Служба безопасности Украины.

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В СБУ отметили, что российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

Правоохранители утверждают, что так росСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны РФ и заранее переводят ответственность за них на "националистические объединения".

"Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", – предостерегают в СБУ.

Верующим рекомендуется воздержаться от массовых скоплений, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

18 апреля Минобороны РФ заявило, что Украина якобы собирается обстрелять собственные храмы во время Пасхи. В СНБО предостерегли, что таким образом Россия снова использует прием "информационного алиби".

Оксана Житнюк

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