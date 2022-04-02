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Подоляк: "Афганизации" и длительного конфликта не будет

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 10:46
Подоляк:
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта не будет:

"После стремительного отступления россиян с киевского и черниговского направлений, а также если анализировать все передислокации и концентрации войск оккупантов, совершенно понятно, что РФ сделала приоритетом другую тактику – отойти на восток/юг, удержать под контролем объемные захваченные территории (не только в Донецкой и Луганской областях) и мощно там закрепиться.

Нашим партнерам нужно, наконец, понять, что желаемой для них "афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта не будет. РФ уйдет со всех украинских территорий, кроме юга и востока. Попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО и тем самым резко снизить потери своей техники и личного состава.

Что в свою очередь не позволит организовать действенную (по замыслу наших партнеров) партизанскую сеть на годы вперед и позволит существенно снизить давление на общественное мнение в РФ эмоциональной информацией о массовых смертях военнослужащих.

Кстати (если кто-то не понял), "афганизация" – это когда идет мощное партизанское сопротивление по всей стране, которое наносит агрессору большие потери в течение многих месяцев или даже лет и тем самым существенно ослабляет мощь армии оккупанта.

Именно такие действия имели место при попытке Советского Союза контролировать Афганистан – афганские партизаны годами уничтожали и ослабляли советских оккупантов. Как следствие, ослабили РФ в целом. Некоторые наши партнеры считали, что нечто подобное может произойти в сегодняшней Украине. Россияне считают иначе. Закрепились на востоке и юге и диктуют жесткие условия.

Поэтому без тяжелого оружия нам точно не обойтись, если мы хотим деблокировать восток и Херсон и отправить россиян как можно дальше".

  • Ранее Подоляк заявил, что гарантами нашей безопасности будут ведущие армии мира, в том числе "ядерные".
  • Кроме того, по его словам, Украина станет полноправным членом единого рынка Евросоюза. 
Дмитрий Смирнов
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война России против Украины михаил подоляк
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