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Подоляк: Для Кремля Медведчук не является ценным активом. Им важнее уничтожить Мариуполь

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 10:39
Подоляк: Для Кремля Медведчук не является ценным активом. Им важнее уничтожить Мариуполь - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для России намного ценнее уничтожить Мариуполь, чем обменять задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода". 

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"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для РФ. А выяснилось, что он им практически не нужен", – отметил Подоляк.

По его словам, для российской стороны Медведчук не является ценным активом и Украина не может обменять его на украинских военных. 

Подоляк отметил, что на столе переговоров лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука, но РФ не желает проводить переговоры о безопасном выходе людей из завода "Азовсталь" в Мариуполе. 

Советник ОП добавил, что репутационно России сейчас важно "сломать Мариуполь", убить всех защитников города. 

"Российская Федерация нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом... К сожалению, она пока все это (предложения об освобождении гражданских и военных,  – Ред.) игнорирует, потому что россияне сегодня репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют ли они тысячу гражданских или 10 000", – добавил Подоляк. 

  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не идет речь" об обмене Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе.

Читайте также: Россия игнорирует обращение Медведчука. Он развел их на деньги и постоянно врал – Подоляк

 

Наталия Фреик, Петр Шуклинов, Юрий Смирнов
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