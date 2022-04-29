Подоляк: Для Кремля Медведчук не является ценным активом. Им важнее уничтожить Мариуполь
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для России намного ценнее уничтожить Мариуполь, чем обменять задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".
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"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для РФ. А выяснилось, что он им практически не нужен", – отметил Подоляк.
По его словам, для российской стороны Медведчук не является ценным активом и Украина не может обменять его на украинских военных.
Подоляк отметил, что на столе переговоров лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука, но РФ не желает проводить переговоры о безопасном выходе людей из завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Советник ОП добавил, что репутационно России сейчас важно "сломать Мариуполь", убить всех защитников города.
"Российская Федерация нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом... К сожалению, она пока все это (предложения об освобождении гражданских и военных, – Ред.) игнорирует, потому что россияне сегодня репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют ли они тысячу гражданских или 10 000", – добавил Подоляк.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не идет речь" об обмене Виктора Медведчука на украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе.
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