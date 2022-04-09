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Подоляк: ЕС за 40 дней войны заплатил России 37 млрд евро за энергоносители

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 17:55
Подоляк: ЕС за 40 дней войны заплатил России 37 млрд евро за энергоносители - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Евросоюз заплатил 37 млрд евро России за поставку энергоносителей в течение первых 40 дней полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны… Каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя", – сообщил Подоляк. 

Советник главы ОП также назвал санкции европейских партнеров "недоработанными".

"Нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии "единая россия", нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители", – отметил советник главы ОП.

Такая политика ЕС стимулирует россиян к расширению военных действий и к более массовому уничтожению мирных граждан Украины, по мнению Подоляка.

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Наталия Фреик
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