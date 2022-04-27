Подоляк о переговорах на базе Рамштайн: У меня очень плохие новости для России
27.04.2022, 10:53
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)
После переговоров министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн будет расширена западная военная помощь Украине. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Он вспомнил, что одним из странных требований РФ в начале широкомасштабной войны была "демилитаризация" Украины.
"Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – Украина существенно усиливается", – написал он.
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