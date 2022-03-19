Подразделения морской пехоты из Крыма потеряли до 90% личного состава — Генштаб ВСУ

В боях против украинских защитников отдельные подразделения морской пехоты из временно оккупированного Крыма потеряли до 90% личного состава. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, резервов для восстановлению потерь у крымской морской пехоты нет.

Согласно сводке, в течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации в ОРДЛО, также понесли существенные потери. За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

Вадим Ребрина

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