2 мая в войне с российскими оккупантами погиб ветеран АТО, призер Игр непокоренных Андрей Котовенко. Об этом сообщает Warrior Games: Team Ukraine.

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Котовенко принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, и был тяжело ранен в январе 2016 года недалеко от Донецкого аэропорта.

Он перенес более 20 операций на ноге, стали инвалидом второй группы, но не сдался.

"Сегодня, 2 мая, погиб Андрей Котовенко. Украина снова несет непоправимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает побратима, – говорится в сообщении. – Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, отдавшего свою жизнь за наше будущее".

В июне 2021 года Котовенко победил в национальных соревнованиях Игры Непокоренных в дисциплине пауэрлифтинг.

В 2020 году Котовенко выиграл серебряную медаль на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу в Словакии, до этого стал чемпионом Украины в жиме лежа в софт-экипировке и серебряным призером в классическом жиме.

25 октября 2021 года он завоевал бронзу в дисциплине жим лежа на чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Наталия Медведева

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