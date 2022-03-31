Пожары, разрушения и активные бои: ситуация в регионах Украины на утро 31 марта

Оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в разных регионах Украины, в результате чего фиксируются многочисленные разрушения, ранения и гибель людей. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

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Киевская область. Наиболее горячим районом остается Бучанский. Продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, населенных пунктов вдоль Житомирской трассы. Идут бои в Гостомельской, Бучанской громадах. Ночью было обстреляно село Шпитьки. Враг перемещается в оккупированных населенных пунктах. Славутич находится в изоляции. Россияне остаются в трех громадах Броварского района и на севере Вышгородского района.

Днепропетровская область. Вечером ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. Погибших нет.



Харьковская область. Обстрелы жилых районов Харькова продолжаются, вечером оккупанты повредили газопровод, спасатели ликвидировали пожар. За сутки россияне обстреляли район Дергачев, в результате чего погиб один человек, количество пострадавших еще устанавливается. По Изюму – продолжаются активные бои. Население из-за постоянных обстрелов не могут эвакуировать, гуманитарку пытаются доставлять с помощью волонтеров.



Херсонская область. В отдаленных районах наблюдались единичные взрывы – в частности, на территории районов, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. Во многих населенных пунктах области ситуация близка к гуманитарной катастрофе.



Донецкая область. В Марьинке россияне использовали фосфорные снаряды. По Авдеевке, Георгиевке, Новокалиновому и Очеретиному оккупанты били из реактивных систем залпового огня. В этих населенных пунктах – возгорания и разрушения. Мариуполь – без изменений. Разрушенный город, в котором остаются люди.



Луганская область. Обстрелы по тяжелому вооружению ведутся врагом по всей территории. В центре внимания россиян уже двое суток – Лисичанск. За вчерашний вечер – десятки раненых и по меньшей мере семь погибших, это погибшие на улице. Горит НПЗ.



Черниговская область. Продолжаются оборонительные бои в городе, днем был обстрел окрестностей. Бои в центральной части области, по направлениям движения вражеских колонн. Жители области остаются в сверхсложных условиях выживания.



Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Николаевской областях.



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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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