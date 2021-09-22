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Покушение на Шефира не остановит детенизацию и деолигархизацию – спикер Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 12:27
Покушение на Шефира не остановит детенизацию и деолигархизацию – спикер Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Курс на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится – "и никакие коварные действия на него не повлияют". Так отреагировал пресс-секретарь президента Сергей Нификоров на покушение на Сергея Шефира, первого помощника главы государства Владимира Зеленского.

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По словам представителя президента, новость об обстреле автомобиля Шефира застала Зеленского ночью во время рабочего визита в США на Генассамблею ООН.

"Несмотря на ночь, оперативно доложили об инциденте и продолжают давать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", – пообещал Никифоров.

Он выразил уверенность, что исполнители и заказчики покушения "не избежат наказания".

  • Днем 22 сентября 2021 года на лесной дороге между селами Лесники и Ходосеевка в Киевской области обстреляли авто первого помощника президента Шефира. Было сделано более десятка выстрелов.
  • В результате нападения тяжело ранен водитель, однако топ-чиновник физически не пострадал.
  • 2 июня президент передал в Раду законопроект №5599, который должен закрепить в законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. Спустя месяц его приняли в первом чтении.
  • Также в июле Зеленский поручил до осени разработать "систему мониторинга олигархов", а в СНБО надеются, что те "откажутся от активов" еще до вступления в силу закона против них.
Евгений Пилипенко
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детенизация Сергей Никифоров Владимир Зеленский стрельба покушение олигарх Сергей Шефир офис президента деолигархизация
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