Покушение на Шефира не остановит детенизацию и деолигархизацию – спикер Зеленского

Курс на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится – "и никакие коварные действия на него не повлияют". Так отреагировал пресс-секретарь президента Сергей Нификоров на покушение на Сергея Шефира, первого помощника главы государства Владимира Зеленского.

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По словам представителя президента, новость об обстреле автомобиля Шефира застала Зеленского ночью во время рабочего визита в США на Генассамблею ООН.

"Несмотря на ночь, оперативно доложили об инциденте и продолжают давать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", – пообещал Никифоров.

Он выразил уверенность, что исполнители и заказчики покушения "не избежат наказания".

Днем 22 сентября 2021 года на лесной дороге между селами Лесники и Ходосеевка в Киевской области обстреляли авто первого помощника президента Шефира. Было сделано более десятка выстрелов.

В результате нападения тяжело ранен водитель, однако топ-чиновник физически не пострадал.

2 июня президент передал в Раду законопроект №5599, который должен закрепить в законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. Спустя месяц его приняли в первом чтении.

Также в июле Зеленский поручил до осени разработать "систему мониторинга олигархов", а в СНБО надеются, что те "откажутся от активов" еще до вступления в силу закона против них.

Евгений Пилипенко

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