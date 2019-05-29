"Полетели головы": кого Труба уволил в Госбюро расследований

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства. Об этом говорится в заявлении сотрудницы пресс-службы ГБР Ирины Винокуровой.
"Как предполагалось, полетели головы в Государственном бюро расследований. Первая официальная волна увольнений", - отметила она.
По ее словам, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, главы финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.
Они были уволены из-за выявленного несоответствия занимаемым должностям.
4 сентября 2018 года Труба назначил на должности пять заместителей директоров территориальных управлений ГБР.