Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 12:12

"Полетели головы": кого Труба уволил в Госбюро расследований

"Полетели головы": кого Труба уволил в Госбюро расследований - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно приказу все руководители уволены "за несоответствие занимаемой должности"

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства. Об этом говорится в заявлении сотрудницы пресс-службы ГБР Ирины Винокуровой.

"Как предполагалось, полетели головы в Государственном бюро расследований. Первая официальная волна увольнений", - отметила она.

По ее словам, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, главы финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Они были уволены из-за выявленного несоответствия занимаемым должностям.

4 сентября 2018 года Труба назначил на должности пять заместителей директоров территориальных управлений ГБР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гбр, труба роман, увольнения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 