"Полетели головы": кого Труба уволил в Госбюро расследований

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства. Об этом говорится в заявлении сотрудницы пресс-службы ГБР Ирины Винокуровой.

"Как предполагалось, полетели головы в Государственном бюро расследований. Первая официальная волна увольнений", - отметила она.

По ее словам, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, главы финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Они были уволены из-за выявленного несоответствия занимаемым должностям.

4 сентября 2018 года Труба назначил на должности пять заместителей директоров территориальных управлений ГБР.