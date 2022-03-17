Политика пассивного сдерживания РФ завела Запад в тупик – бывший командующий силами НАТО

Бывший командующий сил США и НАТО в Европе Филип Бридлав полагает, что нерешительность Запада может спровоцировать Россию на дальнейшую агрессию и таким образом привести к Третьей мировой войне. Он заявил об этом во время круглого стола в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, репортаж о котором опубликовал Голос Америки.

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Бридлав считает, что именно политика пассивного сдерживания завела для Запада ситуацию в стратегический тупик. "Путин давно перешел к тому, что он называет "активными мерами", и наше сдерживание не удержало его от военного вторжения в Украину", – сказал американский генерал.

Бридлав напомнил, что в декабре Путин передал Западу два документа с ультиматумом, после чего Запад "долго объяснял, что произойдет, если он вторгнется". Но Путин все равно напал, – таким образом тактика пассивного сдерживания не сработала.

Бридлав указывает, что рассуждения вроде – "если ты сделаешь это, то мы сделаем то, а если ты совершишь вот это, мы тогда добавим то" – пассивны по своей природе и отдают инициативу противнику, тогда как в подобном противостоянии необходимо захватить и удержать инициативу.



Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации Запад не может "просто спрятаться за красной линией границ НАТО и отсидеться".

"Поскольку мы не хотим Третьей мировой, то Украина – это как раз то место, где она может быть остановлена", – сказал Бридлав.

Сергей Бережной

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