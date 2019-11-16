Полиция объявила в розыск бывшего депутата Святаша

Святаш Дмитрий Фото: facebook.com/Дмитрий Святаш

Полиция объявила в розыск бывшего народного депутата из группы Видродження Дмитрия Святаша, которого подозревают в том, что он не задекларировал кредиты в УкрСиббанке на сумму более $1 млн.

Согласно информации на сайте МВД, дата исчезновения Святаша - 8 ноября 2019 г.

Он подозревается по ч.1 ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК.

10 октября НАБУ сообщила Святашу о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору).

Следствие установило, что бывший народный депутат не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы суммы финансовых обязательств в УкрСиббанке. В частности, в декларации за 2015 год не указаны суммы $149 970 и 149 660 евро, а в декларации за 2016 год - $467 510 и 450 360 евро.