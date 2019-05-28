Полиция задержала митингующих против Зеленского незаконно - юрист

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Полиция провела незаконное задержание жителей Ровно за участие в мирном собрании. Об этом в Facebook заявил член правления в ОО Правозащитная инициатива Михаил Лебедь.

25 мая 20-летнего парня и 16-летняя девушку, которые вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту", "Сказал. Нарушил. Ушел", задержала, по их словам, полиция.

Пресс-офицер полиции Ровенской области Мария Юстицкая назвала митинг "несанкционированным".

В пресс-службе полиции написали, что "для установления их личностей девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились".

Участница митинга Дарья Коцюруба в комментарии в Facebook президента Владимира Зеленского, который написал, что никакого задержания якобы не было, заявила, что это ложь. "Задержание было, было жестокое обращение со мной, и это все на аудиозаписи. Пост президента-ложь", - написала Коцюруба.

Лебедь утверждает, что в Украине отсутствие оповещения органов власти о намерении провести мирное собрание не является правонарушением. Предварительное уведомление - право, а не обязанность, говорит юрист.

Также Лебедь говорит, что в Украине нет "порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", на нарушение которого ссылается полиция.

"Конституция и законы Украины не предусматривают таких понятий как "санкционированный митинг" или "несанкционированный митинг", - пишет юрист.

"Более того - слова "несогласованные", "незаконные", "недозволенные" и "несанкционированные" в отношении мирных собраний присущи лексике российского информационного пространства, характерные для российского и советского законодательства", - считает Лебедь.

Он отметил, что ровенскую молодежь полиция задерживала "незаконно - под видом добровольного опроса - и с многочисленными нарушениями".

В частности, Коцюрубу, которая является несовершеннолетней, по закону не могли опрашивать без ее родителей.