Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Политзаключенного Сущенко оставили в "безопасном месте" в колонии

Политзаключенного Сущенко оставили в "безопасном месте" в колонии - Фото
Роман Сущенко (скриншот видео)
07.08.2019, 16:46

Украинского журналиста Романа Сущенко задержали в 2016 году

Украинскому политическому заключенному в РФ Роману Сущенко продлили срок содержания в "безопасном месте" в колонии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова его адвоката Марка Фейгина.

"Недавно мне позвонил Роман Сущенко. 5 августа ему продлили на три месяца содержание в "безопасном месте". Более того, его переселили в камеру немного лучше, прежняя была сыровата. Сейчас Роман находится в ней один", - рассказал Фейгин.

По словам адвоката, руководство колонии разрешило Сущенко рисовать: "Они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то изобразить - на плакатике или приветственной адресе".

Напишите нам
роман сущенко политзаключенные в РФ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 