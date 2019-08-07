Политзаключенного Сущенко оставили в "безопасном месте" в колонии

Роман Сущенко (скриншот видео)

Украинскому политическому заключенному в РФ Роману Сущенко продлили срок содержания в "безопасном месте" в колонии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова его адвоката Марка Фейгина.

"Недавно мне позвонил Роман Сущенко. 5 августа ему продлили на три месяца содержание в "безопасном месте". Более того, его переселили в камеру немного лучше, прежняя была сыровата. Сейчас Роман находится в ней один", - рассказал Фейгин.

По словам адвоката, руководство колонии разрешило Сущенко рисовать: "Они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то изобразить - на плакатике или приветственной адресе".