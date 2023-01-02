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Пологи, Токмак, Бердянск. ВСУ отчитались о новогодних ударах в Запорожской области – карта

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 07:25
Пологи, Токмак, Бердянск. ВСУ отчитались о новогодних ударах в Запорожской области – карта - Фото
Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''

Украинские военные 31 декабря результативно ударили по армии России в Запорожской области, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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31 декабря были поражены скопления российской живой силы и техники в районах временно оккупированных Пологов, Бердянска, Токмака, Тарасовки и Басани Запорожской области.

Армия России потеряла более 175 ранеными. Уничтожены склад боеприпасов, 12 единиц вооружения и военной техники.

Пологи, Токмак, Бердянск. ВСУ отчитались о новогодних ударах в Запорожской области – карта

За прошедшие сутки, 1 января, украинские военные отбили атаки в районах Стельмаховки и Белогоровки Луганской области, Раздоловки, Белогоровки, Соледара, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Озаряновки, Опытного и Красногоровки – Донецкой области.

Авиация нанесла за 1 января 13 ударов по скоплениям российских оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов скопления живой силы и техники.

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Марко Сировой
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Токмак ВСУ Донбасс запорожская область армия рф генштаб бердянск пологи войска россии
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