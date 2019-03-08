Польша назвала претендента на пост посла в Украине

Бартош Цихоцкий (фото - пресс-служба МИД Польши)

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович номинировал своего заместителя Бартоша Цихоцкого на пост нового посла в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Цихоцкий - историк по образованию, работал аналитиков в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года - снова начал работать в МИД.

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20 декабря Польша отозвала из Украины посла Яна Пекло.