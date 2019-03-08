Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.03.2019, 17:32

Польша назвала претендента на пост посла в Украине

Польша назвала претендента на пост посла в Украине - Фото
Бартош Цихоцкий (фото - пресс-служба МИД Польши)

Послом в Украине может стать замглавы МИД Польши

Реклама
Реклама

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович номинировал своего заместителя Бартоша Цихоцкого на пост нового посла в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Цихоцкий - историк по образованию, работал аналитиков в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года - снова начал работать в МИД.

Реклама

20 декабря Польша отозвала из Украины посла Яна Пекло.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Бартош Цихоцкий, Украина, польша, посол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 