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Польша не согласна. В ЕС не смогли договориться о пороге цен на российскую нефть – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 22:13
Польша не согласна. В ЕС не смогли договориться о пороге цен на российскую нефть – Reuters - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 28 ноября, представители правительств стран Европейского Союза не смогли договориться о пороге цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

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Как отмечается, в ЕС не смогли договориться о предельном уровне цен на российскую морскую сырую нефть, поскольку Польша настаивала на снижении этого порога, чтобы уменьшить способность Москвы финансировать свое вторжение в Украину.

"Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой", – сказал один дипломат.

Эту информацию подтвердил и корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по нефтяному колпаку России. Последняя цифра составляет 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", – написал он в Twitter.

Читайте также: Зеленский призвал ЕС установить порог цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель

Наталія Медведєва
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санкции война нефть евросоюз
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