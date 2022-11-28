Польша не согласна. В ЕС не смогли договориться о пороге цен на российскую нефть – Reuters

Сегодня, 28 ноября, представители правительств стран Европейского Союза не смогли договориться о пороге цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

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Как отмечается, в ЕС не смогли договориться о предельном уровне цен на российскую морскую сырую нефть, поскольку Польша настаивала на снижении этого порога, чтобы уменьшить способность Москвы финансировать свое вторжение в Украину.

"Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой", – сказал один дипломат.

Эту информацию подтвердил и корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по нефтяному колпаку России. Последняя цифра составляет 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", – написал он в Twitter.

Ограничение цен на российскую нефть стало основой восьмого пакета санкций Европейского Союза против России, принятого в начале октября. Однако до сих пор не известно, на каком уровне будет установлено это ограничение.

Помимо ЕС, ограничения введут страны Большой семерки, в том числе Великобритания и США.

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Наталія Медведєва

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