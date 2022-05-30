Польша предлагает дать Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве

Польша предлагает предоставить Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве (IEA), сообщила в интервью Biznes Alert министр энергетики Польши Анна Москва.

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"Польша хочет представить Украину Международному энергетическому агентству на следующей встрече в Париже. Для начала мы хотели бы сообщить о ней как о наблюдателе. У нас уже есть поддержка главы IEA", — рассказала она.

Москва считает, что участие в IEA было бы полезным для Украины.

"Важной особенностью IEA является участие стран за пределами Европы, что позволяет донести им другую точку зрения. Не все страны мира видят российскую угрозу одинаково, и в Давосе это было четко видно. Некоторые рассматривают войну в Украине как локальный конфликт", — пояснила она.

IEA – энергетическое агентство развитых демократических стран. Это автономное подразделение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей индустриально развитые государства. Большинство членов агентства – импортеры энергоносителей, но в его состав входят также крупные нефтегазовые государства, такие как США, Мексика, Канада, Норвегия.

Украина рассчитывает стать крупным экспортером электроэнергии. По оценкам Министерства энергетики, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа.

Андрей Водяный

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