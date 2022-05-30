Польша предлагает дать Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве
Польша предлагает предоставить Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве (IEA), сообщила в интервью Biznes Alert министр энергетики Польши Анна Москва.
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"Польша хочет представить Украину Международному энергетическому агентству на следующей встрече в Париже. Для начала мы хотели бы сообщить о ней как о наблюдателе. У нас уже есть поддержка главы IEA", — рассказала она.
Москва считает, что участие в IEA было бы полезным для Украины.
"Важной особенностью IEA является участие стран за пределами Европы, что позволяет донести им другую точку зрения. Не все страны мира видят российскую угрозу одинаково, и в Давосе это было четко видно. Некоторые рассматривают войну в Украине как локальный конфликт", — пояснила она.
- Украина рассчитывает стать крупным экспортером электроэнергии. По оценкам Министерства энергетики, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа.
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