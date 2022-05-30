UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша предлагает дать Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 13:28
Польша предлагает дать Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве - Фото
Фото: EPA

Польша предлагает предоставить Украине статус наблюдателя в Международном энергетическом агентстве (IEA), сообщила в интервью Biznes Alert министр энергетики Польши Анна Москва.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Польша хочет представить Украину Международному энергетическому агентству на следующей встрече в Париже. Для начала мы хотели бы сообщить о ней как о наблюдателе. У нас уже есть поддержка главы IEA", — рассказала она.

Москва считает, что участие в IEA было бы полезным для Украины.

"Важной особенностью IEA является участие стран за пределами Европы, что позволяет донести им другую точку зрения. Не все страны мира видят российскую угрозу одинаково, и в Давосе это было четко видно. Некоторые рассматривают войну в Украине как локальный конфликт", — пояснила она.

IEA – энергетическое агентство развитых демократических стран. Это автономное подразделение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей индустриально развитые государства. Большинство членов агентства – импортеры энергоносителей, но в его состав входят также крупные нефтегазовые государства, такие как США, Мексика, Канада, Норвегия.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
энергетика польша IEA анна москва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 