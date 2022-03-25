Польша, Словения и Чехия подготовили детальный план поддержки Украины – Моравецкий
25.03.2022, 14:55
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)
Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины и прекращению войны. Об этом в своей статье для Poltico написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он напомнил о визите 15 марта в Киев глав правительств указанных трех стран.
"Люди, с которыми я разговаривал в Киеве, имеют больше мужества, чем лидеры крупнейших стран мира. Но им нужно больше, чем просто сострадание или декларация солидарности. Им нужна реальная поддержка", – подчеркнул премьер.
Соответственно, подготовленный план включает в себя:
- отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT. "В противном случае российская экономика приспособится к новым условиям в течение нескольких недель", – указал Моравецкий;
- внедрение политики предоставления убежища для российских солдат, которые отказываются "служить преступному режиму в Москве";
- предупреждение российской пропаганды в Европе. "Свобода слова не означает право лгать", – уверен польский премьер;
- закрытие доступа российских кораблей в морские порты;
- прекращение автомобильного транспорта в Россию и из нее;
- внедрение санкций не только по отношению к российским олигархам, но и их бизнес-окружению;
- прекращение выдачи виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС. "Российский народ должен понять, что он ощутит последствия этой войны. И мы надеемся, что они отвернутся от Путина", – считает глава правительства;
- введение санкций против всех членов провластной партии "Единая Россия";
- запрет экспорта в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;
- исключение России из всех международных организаций. "Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", – подытожил Моравецкий.
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