Польша, Словения и Чехия подготовили детальный план поддержки Украины – Моравецкий

Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины и прекращению войны. Об этом в своей статье для Poltico написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он напомнил о визите 15 марта в Киев глав правительств указанных трех стран.

"Люди, с которыми я разговаривал в Киеве, имеют больше мужества, чем лидеры крупнейших стран мира. Но им нужно больше, чем просто сострадание или декларация солидарности. Им нужна реальная поддержка", – подчеркнул премьер.

Соответственно, подготовленный план включает в себя:

отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT. "В противном случае российская экономика приспособится к новым условиям в течение нескольких недель", – указал Моравецкий;

внедрение политики предоставления убежища для российских солдат, которые отказываются "служить преступному режиму в Москве";

предупреждение российской пропаганды в Европе. "Свобода слова не означает право лгать", – уверен польский премьер;

закрытие доступа российских кораблей в морские порты;

прекращение автомобильного транспорта в Россию и из нее;

внедрение санкций не только по отношению к российским олигархам, но и их бизнес-окружению;

прекращение выдачи виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС. "Российский народ должен понять, что он ощутит последствия этой войны. И мы надеемся, что они отвернутся от Путина", – считает глава правительства;

введение санкций против всех членов провластной партии "Единая Россия";

запрет экспорта в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

исключение России из всех международных организаций. "Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", – подытожил Моравецкий.

Станислав Погорилов

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