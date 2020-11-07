Польша ужесточает карантин: что будет закрыто

В Польше с сегодняшнего дня кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры будут закрыты из-за роста количества больных коронавирусом

С субботы, 7 ноября, по всей Польше вступают в силу новые противоэпидемические ограничения. Об этом сообщает Польское радио.

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Закрытыми будут учреждения культуры, ограниченной будет работа торговых центров, гостиницы будут принимать только тех, кто в командировке, в магазины и храмов сможет войти меньше людей.

"Магазины в торговых центрах будут закрытыми, за исключением продуктовых магазинов, аптек, пунктов обслуживания. Гостиничные объекты будут доступны только для гостей, которые осуществляют служебные поездки ", – сказал премьер Матеуш Моравецкий.

Правительство предупреждает, что если число новых новых заражений увеличится до 70-75 на 100 000 человек, то в Польше введут полный локдаун.

По данным TVN 24, ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.

Сейчас Польша занимает 17-е место по количеству заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии, в стране зафиксировали 493 765 инфицированных.

6 ноября сообщалось, что в красную зону вошли 46 государств, на прошлой неделе таких было 50. Сейчас "красными" являются Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, США, Франция, Испания, Австрия, Великобритания, Черногория и другие страны.

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Арина Толина

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